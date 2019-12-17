Всего 11 снимков: Фотограф из Донецка показал полякам родной город (Фото)

В Познани (Польша), в галереи Pix.house, 15 декабря открылась выставка «Mój Fyrtel/Moja Przestrzeń 2019» («Мое место»). Здесь представлены работы 20-ти фотографов. Один из участников вернисажа – Алексей Сокун, который весной 2014 года переехал сюда из Донецка.

«В галереи периодически проходят курсы фотографии. Эти курсы были связаны с ведением долгосрочного проекта в документальной фотографии. Был большой конкурс, чтобы туда попасть. Дважды предоставлял свои работы и не проходил квалификацию, и только на третий раз мне повезло», – рассказал «Донецким новостям» Сокун.

Из 77 фотографов организаторы выбрали всего 20. «Выставка называется "Мое место". А Донецк – как раз мое место, в котором я прожил 30 лет и жил бы до сих пор, если бы не началась война. В 2005 году решил заняться фотографией. Обучался в фотостудии "Объектив", одной из самых известных в Донецке. А спустя три года фотография стала моей работой, приносящей доход. Делал предметные фотографии для ресторанов, сотрудничал с журналом Don City Post, периодически снимал для газеты "Донбасс"», – вспоминает переселенец.

Подготовка выставки

В марте 2014 года Алексей вместе с беременной супругой Агнешкой переехал из Донецка в Познань, поближе к родным жены. «Благо, что было, где жить. А вот устроиться на работу с достойной оплатой было нелегко», – поделился фотограф.

В Польше Сокун перепробовал себя в разных профессиях – был мерчендайзером, садовником, кладовщиком сотрудником отдела аналитики и пр.

За пять лет в Польше в жизни Алексея произошло многое, но самое главное – он занялся любимым делом, фотографией. «Дважды пытался пройти отбор для участия в выставке в галереи Pix.house. Если раньше отсылал фотографии, сделанные в Познани, то в этот раз решил отправить весь документальный материал по Донбассу, который у меня накопился, начиная с 2006 года и заканчивая весной 2014 года. А это около сотни фотографий. Организаторов эта тема заинтересовала. Для меня же – это большой шаг в профессии. Долго думал над тем, какие же 10 фотографий выбрать из сотни, чтобы они могли создать последовательный проект. Но разброс тем там у меня просто огромный, поэтому решил показать своеобразные обрезки памяти с первого взгляда не связанные между собой, но чтобы в абсурдности их сопоставления была общая концепция. На одной фотографии – девочка на коне, а на другой девушки на танке. Или мужчина, позади которого виднеется российский флаг, бросает яйцо. И фото, когда снимают флаг Украины со здания Донецкой облгосадминистрации. Такой театр абсурда», – сказал он.

Всего на выставке представлено 11 фотографий Алексея Сокуна. «Заметил, что есть тенденция во всех моих фото Донбасса, что-то вроде "чеховского ружья". Тут и там появляются танки, какое-то оружие, кровь, агрессия скрытая и не очень и это в то время, когда о ситуации 2014 еще не было намека», – отметил он.

По мнению автора, самая сильная его фотография – момент снятия украинского флага. «Это был переломный момент. Почему-то, когда я его запечатлел, то для себя понял –все, обратной дороги нет», – резюмировал Сокун.