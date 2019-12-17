RU
Все новости

«Октябрь. Такого давно не было»: Ситуация в пунктах пропуска утром 17 декабря

17.12.19 08:59
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Сегодня утром, 17 декабря, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 16 декабря линию разграничения через КПВВ пересекли 36,8 тыс. человек и 4,5 тыс. транспортных средств:

  • КПВВ «Майорское» – 8435 человек и 1060 транспортных средств;
  • КПВВ «Марьинка» – 7440 человек и 1245 транспортных средств;
  • КПВВ «Новотроицкое» – 7425 человек и 1450 транспортных средств;
  • КПВВ «Гнутово» – 3385 человек и 740 транспортных средств;
  • КПВВ «Станица Луганская» – 10140 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 285 транспортных средств:

  • КПВВ «Майорское» – 15/60;
  • КПВВ «Марьинка» – 0/90;
  • КПВВ «Новотроицкое» – 30/50;
  • КПВВ «Гнутово» – 20/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

  • «Администратор»: «7:17. Еленовка. Льготка 40 машин. Основная машин 100»;
  • «Администратор»: «8:36. Еленовка. От полиции 170 основной и 70 льготы».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

  • «Администратор»: «8:37. Октябрь – Гнутово. Очередь на пару домов выше от магазинчика»;
  • Любовь: «8:45. Октябрь. Очередь до половины села уже, льготка почти до камыша, советую сегодня не ехать без надобности, такого давно не было».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2019 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк