Удалось ли Украине продвинуться к миру на Донбассе: Мнение политолога

По итогам переговоров в Нормандском формате, которые прошли в Париже 9 декабря, Украине удалось продвинуться в вопросе перемирия на Донбассе, но не мира. Такое мнение высказал политолог Тарас Загородний.

«Лично у Зеленского проблем нет. Люди дают ему кредит доверия. Он старается, в Нормандию хорошо съездил, очень неплохо съездил, как бы ни говорили. Я считаю, что это боевая ничья, а, учитывая, кто такой Путин, даже выигрыш», – считает Загородний.

По его мнению, президент Украины не перешел обозначенных «красных линий» в переговорах в Нормандском формате. «По поводу Донбасса и мира, я думаю, что мы все-таки продвинулись к условному мирному договору с Россией, как бы он ни назывался, потому что "Минск-2" – это де-факто договор о перемирии», – подчеркнул политолог.

«Мирных договоров сейчас нет, потому что после 1945 года, когда создали ООН, нигде в мире никому войну не объявлял, потому что ты сразу становишься агрессором, поэтому все это в гибридном виде будет, в частности, какие-то договора. Например, Япония с Россией не имеет до сих пор мирного договора, но при этом уже 50 лет у них договор о перемирии», – пояснил эксперт.

Как сообщалось ранее, глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал, что на переговорах в Нормандском формате участники договорились, что до конца года состоятся три важных события, которые позволят увидеть, можно ли рассчитывать на прогресс в вопросе урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV