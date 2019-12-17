«Сребреница» и миротворцы: Что ждет Донбасс дальше?

Несколько дней назад министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина вернется к идее размещения миротворцев ООН на неконтролируемой ею территории Донбасса, если Россия не согласится на изменения Минских соглашений.

Миротворцы? Опять?

Главное изменение, на котором настаивает Украина, это передача ей контроля над украинско-российской границей на неподконтрольном Донбасс до проведения местных выборов на этих территориях. Как известно, Минские договоренности предусматривают, что такая передача контроля случится только после проведения выборов. И Россия жестко настаивает именно на таком порядке развития событий.

«Россия понимает, что требования, записанные в "Минске-2", не являются реальными. Есть определенные изменения, которые необходимо внести в Минские договоренности. Мы пытаемся сделать все, что в рамках "Минска-2". А когда мы поймем, что в рамках "Минска-2" больше ни о чем новом говорить не получается и Россия упирается по каждому пункту, тогда мы будем обращаться к следующему шагу. Это будет миротворческая миссия. Такая возможность у нас есть. Но это будет решение не мое, а президента», – сообщил он.

По мнению главы МИД Украины, если две стороны никак не могут договориться, то логично в таком случае обратиться за помощью к третьей силе – миротворцам ООН. Либо, как вариант, Украина готова к компромиссу, согласившись на контроль над границей с Россией не чисто украинского, а совместного (Украина и ОБСЕ). Но непременно до местных выборов на неподконтрольном Донбассе.

Как известно, сама идея размещения миротворческой миссии ООН на Донбассе в нынешнем году отметила свое четырехлетие. А первое официальное предложение по размещению миротворцев в регионе прозвучало 5 сентября 2017 года и исходило оно от… президента России Владимира Путина.

Вкратце суть его предложения была в том, что Россия поддерживает ввод на Донбасс миротворческой миссии, но исключительно для обеспечения безопасности представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Сама же СММ ОБСЕ занимается возложенными на нее функциями (согласно мандату по Минским договоренностям) по обе стороны линии разграничения и в других районах конфликта. Полноценный миротворческий контингент ООН вводится в «серую зону» только после разведения войск на всем протяжении линии разграничения. Причем, размещение миротворцев согласовывается как с Украиной, так и с «ДНР» и «ЛНР».

Такова суть проекта резолюции Совета Безопасности ООН о миротворцах на Донбассе, который внесла Россия. Украина никаких официальных предложений в ООН по поводу миротворцев на Донбассе не вносила.

Почему они так и не появились

С тех пор утекло немало «воды» с различных трибун. Но миротворцы ООН на Донбассе так и не появились. Есть целый букет причин, который этому препятствовал и препятствует.

Для начала нужно понять, насколько крупной должна быть эта миссия. Как в один голос заявляют международные эксперты, нынешнее противостояние на Донбассе – самый серьезный военный конфликт в Европе после окончания Второй мировой войны. В нем украинской армии численностью в 70-80 тыс. человек противостоят незаконные вооруженные формирования в 35-40 тыс. человек. Сколько нужно миротворцев в такой ситуации?

Например, по официально представленному во время Мюнхенской конференции по безопасности 17 февраля 2018 года плану, подготовленному Hudson Institute по заказу консалтинговой компании Rasmussen Global Foundation бывшего генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена, такой контингент должен насчитывать 20 тыс. солдат и офицеров и 4 тыс. полицейских. Однако, некоторые эксперты считают, что этого количества будет явно недостаточно и называют цифру в 30 и даже 35 тыс. человек.

Немаловажным фактором является то, что стороны никак не могут договориться по тому, силы каких именно стран могут входить в состав миротворцев ООН. Традиционно ООН в подобных миссиях старается использовать нации, близкие к конфликтующим. Это дает хорошее взаимодействие и взаимопонимание между миротворцами и местным населением.

Однако, практически все славянские страны либо входят в блок НАТО, либо являются союзниками России по ОДКБ, либо не горят желанием отправлять своих военных и полицейских. А их нужно очень много.

Немаловажным вопросом является финансирование подобной миссии. Сколько будет стоить перемещение и содержание такой крупной военной группировки на Донбассе, и кто за все это заплатит?

Есть и серьезная юридическая проблема. По международному праву, миротворцы могут вводиться в зону конфликта с согласия всех его участников и при условии, что конфликт… внутригосударственный. Однако, Украина все время настаивает, что является объектом агрессии России. Это не делает введение миротворцев ООН на Донбасс полностью невозможным, однако, требует серьезных предварительных переговоров о юридической формулировке основания для подобной миссии. А это – надолго.

Нет никакой ясности с полномочиями миротворцев ООН. Главный вопрос – будут ли они иметь право применить оружие против разделяемых ими сторон? Только этот вопрос настолько разноплановый, что создает массу всяких вариантов. Многие из них довольно неприятные.

И это – далеко не все…

Уже никто не верит, что это серьезно

Не удивительно, что полтора месяца назад тогдашний специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Мартин Сайдик заявил, что ввод миротворцев ООН на Донбасс невозможен.

«Я не сказал бы, что это в данный момент реально. Введение миротворцев возможно, если стороны договорятся. Потому что без общего согласия миротворцы ООН не могут быть на Донбассе. Нужно решение Совета Безопасности ООН. И мы все знаем, кто является членом Совета Безопасности (имеется в виду, что Россия – постоянный член Совета Безопасности ООН – авт.). Поэтому предпосылка – это общее согласие. Можно было бы создать совместную миссию ООН и ОБСЕ. Я считаю, что более разумно было бы иметь такую совместную миссию, потому что ОБСЕ уже давно там работает», — сообщил он.

Что-то подобное заявляли и украинские эксперты. «Я не думаю, что он (Пристайко, – авт.) серьезно говорит это. Ну какие миротворцы? Вы знаете, сколько денег им платить надо каждый день? А у них в ООН бюджет сокращается. Там минимум 40 тыс. должно быть военнослужащих. Донбасс – это же большая территория, это не Турция и Греция, которые отделены водой и входят в состав НАТО, если говорить о "кипрском сценарии". Это сухопутная территория, где до 2014 года жили 7 млн человек. Это как целая европейская страна!», — заявил полтора месяца назад украинский политолог Вадим Карасев.

Интересно, что российские представители никогда публично не объясняли, почему они категорически не поддерживают идею миротворческой миссии ООН на неподконтрольном Донбассе и на границе. Ну, как бы против, потому, что… против. Но в этот раз, случилось исключение.

На Донбассе будет резня?

Член Совета Федерации России Франц Клинцевич считает, что в случае введения миротворцев ООН на Донбасс украинская армия проведет зачистку неконтролируемых территорий Донбасса и захватит их. «Миссия ООН – это профанация. После прихода миссии ООН и при ее попустительстве начнут эскалацию ситуации — зачистки и освобождение, как они говорят, территорий от граждан Украины», – сказал он.

Не остался в стороне от процесса и Владимир Путин. «Украинская сторона все время ставит вопрос: "дайте нам возможность закрыть границу войсками". Причем, без предоставления гарантий безопасности жителям региона. Ну я представляю, что дальше начнется. "Сребреница" будет, вот и все. Тем более, что до сих пор не принят закон об амнистии», – заявил президент России, намекая на самое массовое в Европе убийство после окончания Второй мировой войны.

Речь о том, что в 1995 году, несмотря на то, что так называемый «Сребреницкий анклав» был объявлен Советом Безопасности ООН «зоной безопасности», армия боснийских сербов взяла его и после этого учинила резню, уничтожив от 7 до 8 тыс. боснийских мусульман.

На такой «толстый намек» немедленно отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. «Я уверен, что Сребреницы на Донбассе не будет, потому что Украина – другая страна, уважающая своих граждан. Мы другие люди, свободные, демократические. Мы понимаем, что там живут украинцы. Никакой резни… Мы другая власть и для нас главное – человеческие жизни. Поэтому я не вижу (оснований) для таких заключений», – заявил он.

Сами «подают патроны»

Надо сказать, что определенную убедительность словам президента России на эту тему придают различные слова и действия с… украинской стороны. К примеру, в последние годы в Украине достаточно регулярно и на высоком уровне поднимался вопрос об ответственности населения неподконтрольного Донбасса после восстановления украинского контроля за этими территориями.

Так, в декабре 2017 года в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №7425 «О защите украинской государственности от проявлений коллаборационизма». Проект давал настолько общее и обтекаемое определение «сотрудничества с врагом», что при желании коллаборационистом можно было считать практически каждого жителя неподконтрольной территории. Но самое интересное даже не в этом.

«Мы лоббируем этот законопроект, чтобы избежать самосудов после освобождения неподконтрольного Донбасса, когда люди будут ориентироваться не на государственные механизмы, а на силу оружия. А такая опасность реальна. Это один из мирных элементов по стабилизации жизни после освобождения», – откровенно сообщил тогда один их авторов проекта, представитель организаций «Майдан мониторинг» и «Платформа спільних дій» Виталий Овчаренко.

А в апреле прошлого года украинское общественное движение «Сила права» презентовало модернизированный и обновленный проект закона «О прощении». Авторы сообщили, что предложенная процедура прощения предполагает, что в Донецкой и Луганской областях до 80% местного населения, которому грозит уголовная ответственность по украинским законам, смогут получить альтернативное наказание. Правда, авторы также констатировали, что «в зоне риска привлечения к уголовной ответственности по 46 статьям Уголовного кодекса Украины находится 800 тыс. человек в самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР"».

«Есть, два лагеря. Политики одного их них считают, что нужно как можно больше (жителей неподконтрольны территорий, – авт.) наказать, чтобы уже сейчас отсечь желающих работать на оккупационную власть от таких действий», – сообщил в июне прошлого года руководитель аналитического направления Украинской Хельсинской группы по правам человека Олег Мартыненко. При этом он добавил, что никакой широкой амнистии, почти наверняка, не будет.

«Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется»

Публичные люди излагают свои мысли куда проще. Так, пару месяцев назад ведущий программы «Большие переговоры» Олег Радык сообщил, что после восстановления контроля над неподконтрольными территориями нужно «40 лет зачисток и антитеррора», запрет русского языка, закрытие всех вузов, полная отмена выплаты пенсии и фильтрационные лагеря для коллаборационистов и т.д.

Примечательно, что ни прежняя, ни нынешняя власти в Украине на подобные вещи абсолютно никак и никогда не реагируют, позволяя жителям неподконтрольного Донбасса (и не только им) самим делать выводы о том, насколько эти заявления и действия выражают официальную позицию государства.

Такая странная позиция и позволяет Владимиру Путину всерьез говорить о возможной второй Сребренице на Донбассе и не возвращать контроль над границей Украине. Во всяком случае до местных выборов. А, возможно, и не только…