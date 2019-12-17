На Донетчине спасатели снимали с балкона мужчину (Фото)

В Украинске (Донецкая обл.) бойцы ГСЧС спасли мужчину, который чуть не упал с балкона. Об этом сегодня, 17 декабря, сообщает пресс-центр Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Сообщается, что 16 декабря в 7:03 спасателям поступило сообщение о чрезвычайном происшествии на ул. Первомайской в Украинске. Житель двухэтажного многоквартирного дома повис на балконе 2-го этажа и едва держался.

«Бойцы 13-го Государственного пожарно-спасательного отряда, которые выехали на место происшествия, с помощью штурмовой лестницы поднялись на балкон, подняли мужчину и помогли ему попасть внутрь квартиры. Мужчина в медицинской помощи не нуждался», – рассказали в ГУ ГСЧС.