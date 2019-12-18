В Донецке показали разрушенное училище по улице Путиловская роща (Фото)

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка показал, как сегодня выглядит Высшее профессиональное училище №67 (машиностроительное).

Училище расположено по ул. Путиловская роща, недалеко от Донецкого аэропорта. В 2014 году территория училища находилась в зоне боевых действий.

От Торгово-промышленной палаты в сторону учебного заведения дорога лежит через посадку. Дончанин прошел по ней пешком. «Училище готовило специалистов различного профиля, станочников широкого профиля, электрогазосварщиков, токарей, операторов станков с программным управлением, машинисты здесь учились, наладчики – в общем, все, что связано с машиностроением», – рассказал мужчина.

«Я вам могу сказать, очень печальное зрелище. Здание разбито полностью практически, до фундамента», – добавил он.

На прилегающей территории здания тоже разрушены. По словам дончанина, после попаданий снарядов какое-то время полуразрушенные стены держатся, а потом падают. «Горы строительного мусора, да и только», – прокомментировал житель Донецка.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube