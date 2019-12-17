Смертельное ДТП на Донетчине: Легковое авто врезалось в грузовик

Возле Краматорска сегодня, 17 декабря, произошло смертельное ДТП.

Сегодня утром, неподалеку от места массового ДТП, которое произошло 16 декабря, легковой автомобиль врезался в грузовик.

По предварительным данным, около 6:30 на автотрассе в сторону Славянска грузовой автомобиль остановился на обочине неподалеку от автозаправки. Водитель легкового авто «Лада Приора» буквально въехал под стоящий грузовой транспорт. В результате столкновения водитель легковушки погиб.

На месте ДТП работают сотрудники полиции.

Источник: Общежитие