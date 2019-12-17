Для Украины 2020 год может стать решающим: Прогноз эксперта

Для Украины 2020 год может стать решающим в определении властями «образа будущего» для государства. Такое мнение высказала доктор исторических наук Елена Галкина.

«Мне кажется, что следующий год может быть решающим для Украины, для того пути, который она выберет на ближайшую и среднесрочную перспективу. Это касается и положения Украины в глобальном мире, и в европейском пространстве, и осознания Украиной своей роли, миссии, целей, задач», – сказала она.

«Артикуляция того, чего люди хотят, того запроса, благодаря которому состоялся и первый Майдан, и второй, и электоральная революция 2019 года, который власть до сих пор не может сформулировать. Может быть такая формулировка произойдет. От этого будет зависеть и дальнейшее развитие событий на Донбассе, и в отношениях Украины с Россией, и в отношении с другими странами, и внутриполитические, экономические, социальные тренды», – продолжила Галкина.

По ее словам, огромный кредит доверия, который украинцы дали нынешней власти, непосредственно связан с мандатом этой власти. «Если власть осознает и артикулирует данный мандат, эмоциональное переживание украинского общества, которое ее вознесло на верх, это будет одна история. Если она этого сделать не сможет, соответственно, история будет совершенно другой. Я не исключаю и возможных досрочных парламентских выборов в следующем году. Очень напряженная ситуация, как мне кажется, будет вокруг очередных местных выборов, которые запланированы на октябрь следующего года, и в связи с законопроектом о децентрализации, который был на днях подан президентом», – отметила эксперт.

«Возникает очень много вопросов по инициативам власти, связанным с Трудовым кодексом, с Избирательным, с продажей земли… Отдельно, конечно, история взаимоотношений с Россией, возможно мирное урегулирование и какое-то изменение ситуации, что отразится на всем мире, потому что аннексия Крыма до сих пор остается очень сильнейшим вызовом мировому порядку, война на Донбассе – тоже», – добавила Галкина.

Эксперт также считает, что в 2020 году у украинских властей будет большой соблазн договориться с Россией относительно исков в международных судах, в частности по судебному процессу об авиакатастрофе МН17.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV