Сводка из зоны ООС за 16 декабря: Версии сторон конфликта (Карта)

За минувшие сутки зафиксировано 5 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Противник обстреливал позиции Объединенных сил в том числе из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Один военнослужащий Объединенных сил был ранен. Об этом сегодня, 17 декабря, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» зафиксирован обстрел со стороны противника неподалеку Крымского – из минометов калибром 82 мм было выпущено 20 мин.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ обстреливали позиции Объединенных сил:

вблизи Верхнеторецкого – из гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия;

рядом с шахтой «Бутовка» – из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

в районе Павлополя – из минометов калибром 82 мм;

неподалеку Широкино – из минометов калибром 82 мм было выпущено 10 мин.

С начала текущих суток НВФ 1 раз обстреляли украинские позиции: неподалеку Новолуганского противник вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Пресс-служба Минобороны Украины

В «ДНР» сообщают, что «украинские силовики за минувшие сутки 10 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 104 единицы. Обстрелам подверглись поселки шахты "Трудовская", Минеральное, Александровка и село Михайловка на донецком направлении; поселок Широкая Балка на горловском направлении; села Безыменное, Дзержинское (после переименования – Азов, – ред.), Ленинское (после переименования – Ужовка, – ред.), Набережное на мариупольском направлении. При обстрелах применялись гаубицы калибром 122 мм, минометы калибрами 120 и 82 мм, вооружение БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 1 раз за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелу подвергся район села Смелое. Огонь велся из вооружения БМП».