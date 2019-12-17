Глубоко под землей: В Бахмуте показали, как изготавливают самое знаменитое украинское шампанское (Фото)

Накануне новогодних праздников большой популярностью пользуются экскурсии на завод «Артвайнери» по производству игристых вин (Бахмут, Донецкая обл.). Об этом сообщает корреспондент «Донецких новостей».

В 2016 году город Артемовск был переименован в Бахмут. Декоммунизация коснулась и предприятия – знаменитый Артемовский завод шампанских вин стал называться «Артвайнери».

Сейчас это единственный в Украине завод, где игристые вина изготавливают традиционным бутылочным способом. Предприятие со дня основания (1950 год) поделено на две части: вспомогательная – надземная и основная – подземная. На поверхности завод занимает 16 гектар, под землей – 25 гектар. Все основное приготовление игристого вина проходит именно под землей на глубине более чем 70 м. Цеха расположены в штольнях бывшего алебастрового предприятия, где раньше добывали гипс.

На предприятии трудится около 500 человек. Изначально на работу принимали больше мужчин. Со временем выяснили, что на монотонных операциях при ручной работе женщины выполняют норму в 5 раз больше, чем мужчины. Сейчас 75% из работающих – женщины.

Во время шампанизации бутылки нужно периодически поворачивать, меняя угол наклона. Женщины-перекладчицы, которых на предприятии работает 15 человек, за смену по норме поворачивают 4 700 бутылок. Они изначально проходят годовое сертифицированное обучение и потом только приступают к работе.

В мойщицы цистерн набирают только хрупких девушек. Для того, чтобы помыть внутреннюю поверхность, необходимо залезть в цистерну через узкое отверстие. В цистернах присутствуют винные пары и через некоторое время содержание алкоголя в крови работницы составляет около 0,7 промилле (100 грамм водки). Работают мойщицы, согласно нормам безопасности, по двое.

Завод «Артвайнери», цистерны

Стоимость экскурсии по предприятию составляет 200 грн, ее длительность – 2,5 часа Есть ограничения – завод запрещено посещать лицам моложе 18 лет и с ослабленным здоровьям. Курение разрешено только в специально отведенных местах. Трогать руками бутылки с продукцией не разрешат. Фотографировать и снимать видео можно, но есть некоторые ограничения, о чем предупреждает экскурсовод. Мобильной связи и, естественно, интернета, в штольнях нет.

Стены пешеходной галереи гипсовой шахты покрашены в разноцветные цвета для поднятия настроения. Их украшают тематические надписи и картины. Бросить монетку и загадать желание можно возле ангела-хранителя предприятия Бахуса, изображение которого высечено на гипсовой глыбе.

По окончании экскурсии в различных тематических дегустационных залах проводятся «пробы» игристого вина. На проходной завода в маленьком ларечке желающие могут купить белое и красное вино на разлив по 45 грн за литр. Цена за один пакет (3 литра) – 180 грн. Фирменный магазин находится по дороге на завод.

Самое печальное место на предприятии – мемориал «Стена плача». Его открыли в 1999 году в память о 3 тыс. жителях города, замурованных заживо в штольне во время Второй мировой войны. Из них более 60% – еврейской национальности. В Книге скорби, которая хранится на мемориале, собраны имена погибших. Восстановить смогли около 2 тысяч имен. После освобождения города тела погибших перезахоронили в братской могиле.

Мемориал «Стена плача»

Гипсовые штольни – это идеальный винный погреб. Зимой и летом здесь одинаковая температура (+ 12-14 градусов) и всегда одинаковая влажность воздуха (85-90%). В таких условиях производили игристое вино во французской провинции Шампань. И как французы изготавливали игристые вина в бутылках, так на в Бахмуте до сих пор используют такой же процесс шампанизации.

«Артвайнери» – единственный завод, оставшийся на подконтрольной Украине территории, который изготавливает продукцию классическим способом (еще один завод находится в аннексированном Крыму, в поселке Новый Свет). А Одесса, Харьков, Киев – эти заводы работают по ускоренному способу приготовления игристых вин (выдерживают от 17 суток до 3-4 месяцев).

В Бахмуте «тихое вино» разливается в бутылку, закрывается временной пробкой и закладывается на выдержку. В процессе выдержки идет вторичное брожение, вино насыщается определенными оттенками. Его выдерживают не менее 9 месяцев, а максимальная выдержка – 10 лет. Затем эта же бутылка, без перелива, и попадает к нам на стол. Суть «классики» заключается именно в том, что из бутылки никуда ничего уже не выливается, не фильтруется. Этот метод самый дорогой, трудоемкий и долгий. В подземных штольнях завода хранится около 30 млн бутылок игристого вина.