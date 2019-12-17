С воспроизведением нестандартных боевых ситуаций: На Приазовье проходят учения (Фото)

На Приазовье продолжаются тактико-специальные учения по боевой стрельбе. Об этом сегодня, 17 декабря, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Как рассказали в штабе, на одном из полигонов боевой подготовки Приазовья подразделения артиллерии поддержки оперативно-тактической группировки «Восток» выполняют огневые задачи и совершенствуют свое мастерство во время тактико-специальных учений с боевой стрельбой.

По словам офицера группы боевого применения ракетных войск и артиллерии ОТУ «Восток», армейцы отрабатывают ведение огня с закрытых позиций, учитывая изменение оперативной обстановки.

«Во время учений основное внимание уделяется вопросам выполнения нормативов по боевой работе расчетов и подразделения в целом. В частности, оцениваются учебные вопросы по определению ориентиров, занятию позиции и ее инженерному оборудованию, ведению огня по поддержке действий своих подразделений, а также быстрому реагированию на перемещение объектов поражения во время боя. Корректировка действий расчетов происходит с помощью радиолокационных станций», – отметил офицер командования.

Как сообщил заместитель командира минометного взвода, при ведении боевых действий, особенно в условиях плохой видимости, эти станции могут в том числе отслеживать артиллерийский огонь противника.

В штабе также отметили, что тренировки военных происходят днем и ночью с воспроизведением нестандартных боевых ситуаций.