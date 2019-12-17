На Донетчине «минировали» аптеку (Фото)

Сообщение о минировании аптеки в Славянске (Донецкая обл.) не подтвердилось. Об этом сегодня, 17 декабря, сообщает пресс-служба полиции города.

Сообщение о минировании аптеки по ул. Университетской поступило на электронный адрес полиции в понедельник, 16 декабря, около 6 вечера.

«Для проверки полученной информации на место происшествия срочно прибыли правоохранители, которые окружили здание, эвакуировали персонал и посетителей. На место была вызвана Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, взрывотехническая служба, кинологи и другие экстренные службы. После тщательного обследования здания и прилегающей территории подозрительных и взрывчатых предметов обнаружено не было», – рассказали в полиции.

Фото: пресс-служба Славянского отдела полиции Донецкой области

Информация о событии внесена в единый реестр досудебных расследований Славянского отдела полиции по ч.1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины. Она предусматривает штраф, до 6 месяцев ареста, ограничение свободы сроком до 3 лет, или от 2 до 6 лет лишения свободы.