На Днепропетровщине разоблачили двух антиукраинских агитаторов

В Днепропетровской области Служба безопасности Украины блокировала противоправную деятельность двух жителей региона, которые распространяли в социальных сетях антиукраинские материалы. Об этом сегодня, 17 декабря, сообщает пресс-центр СБУ.

«Интернет-агитаторы размещали провокационный контент в соцсетях, в том числе в запрещенных в Украине. Материалы, в частности, призывали к нарушению территориальной целостности нашего государства. Во время обыска в помещениях фигурантов дела правоохранители обнаружили компьютерную технику и средства связи с доказательствами противоправной деятельности», – говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины и решается вопрос о сообщении мужчинам о подозрении.

В СБУ напомнили, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет. Досудебное следствие продолжается.

В ведомстве также напомнили, что только в декабре 2019 года сотрудниками СБУ были разоблачены антиукраинские пропагандисты в Одессе, Запорожье и Херсоне.