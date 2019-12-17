Пожар на Донетчине: Погибла женщина

В результате пожара в Ясиноватском районе Донетчины погибла пожилая женщина. Об этом сегодня, 17 декабря, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Сообщается, что в понедельник, 16 декабря, в 20:12 спасатели получили сообщение о пожаре в с. Сокол.

«Бойцы ГСЧС, которые прибыли на место происшествия, выяснили, что пожар произошел в одном из частных домов на ул. Соколиная. В результате пожара погибла женщина, 1938 года рождения. Спасатели локализовали пожар в 21:20 и ликвидировали в 21:32», – сообщили в ГСЧС.

Причина пожара устанавливается.