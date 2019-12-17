Контрразведка предотвратила использование контрафактного оборудования для самолетов ВСУ (Фото)

В Киеве Служба безопасности Украины разоблачила руководство госпредприятия на многомиллионной сделке по приобретению комплектующих сомнительного качества для нужд украинской военной авиации. Об этом сегодня, 17 декабря, сообщает пресс-центр СБУ.

«Чиновники организовали схему по хищению средств государственного бюджета, предназначенных для нужд ВСУ. Чиновники приобрели у представителей коммерческой структуры устаревшее и поддельное оборудование для ремонта военных самолетов. При этом закупку продукции, в том числе технологических составляющих систем жизнеобеспечения, осуществляли по завышенным ценам и оформляли ее как новую», – говорится в сообщении.

«Правоохранители изъяли в служебных помещениях госучреждения контрафактные и устаревшие комплектующие к авиационной техники на сумму более 15 млн грн. Стоит заметить, что использование обнаруженного оборудования сомнительного качества для обслуживания военных самолетов создавало предпосылки к возникновению чрезвычайных ситуаций», – сообщили в СБУ.

Фото: пресс-центр СБУ

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.