В Украине есть запрос на замораживание конфликта на Донбассе, – политолог

В украинском обществе есть запрос на замораживание вооруженного конфликта на Донбассе. Такое мнение высказал политолог Тарас Загородний, комментируя итоги переговоров в Нормандском формате.

«Активная часть людей, которая прошла через фронт, я вижу, что есть общий консенсус на замораживание конфликта по принципу Приднестровья. Согласны на деэскалацию, не стреляем – да. Возможен приднестровский сценарий – это снятие экономических санкций [с неподконтрольного украинским властям Донбасса], а они живут своей политической жизнью, как хотят, как Приднестровье», – отметил эксперт.

«В Приднестровье все предприятия зарегистрированы в Молдове, используют таможенный сертификат. Кстати, 80% экспорта Приднестровья идет в ЕС, а не в Россию, как ни смешно. Молдова не платит пенсии, не платит ничего: "Что у вас там происходит, мы не знаем, ваша политическая жизнь". Жители Приднестровья считаются гражданами Молдовы и даже могут проголосовать, если выедут на территорию Молдовы, они могут это сделать. Свободное перемещение людей, и Приднестровье даже включено в банковскую систему Молдовы», – рассказал Загородний.

Политолог также считает, что по итогам переговоров в Нормандском формате, которые прошли в Париже 9 декабря, Украине удалось продвинуться в вопросе перемирия на Донбассе, но не мира.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV