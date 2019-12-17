Восстановление паспорта для жителей неподконтрольного Донбасса: Какие нужны документы

Жители временно неподконтрольной правительству Украины части Донбасса могут восстановить украинский паспорт взамен утраченного. О том, какие нужны для этого документы, сообщили в Норвежском совете по делам беженцев (NRC).

Как отметили в NRC, люди, которые по разным причинам утратили документ, сталкиваются с проблемой установления личности как одной из предпосылок получения нового паспорта.

В NRC рассказали, какие документы необходимо подать для получения паспорта взамен утраченного/похищенного в территориальный орган Государственной миграционной службы Украины:

заявление установленного Министерством внутренних дел (МВД) Украины образца о потере или похищении паспорта образца 1994 года;

выписку из Единого реестра досудебных расследований (в случае кражи паспорта на территории Украины);

справку о постановке на учет внутренне перемещенного лица (для внутренне перемещенных лиц);

решение суда об установлении личности (для лиц, которые не были установлены по результатам проведения процедуры установления личности);

документы, подтверждающие уплату административного сбора, либо оригинал документа об освобождении от его уплаты;

документы, подтверждающие сведения для внесения дополнительной изменяемой информации в бесконтактный электронный носитель и в паспорт (при наличии таких документов): о месте проживания ̶ справку органа регистрации установленного образца; о рождении детей – свидетельства о рождении детей и др.

После принятия к рассмотрению заявления и приложенных к нему документов сотрудник территориального органа/территориального подразделения ГМС осуществляет меры по идентификации лица, на имя которого оформляется паспорт. Идентификация лица осуществляется в соответствии с имеющимися государственными и едиными реестрами, другими информационными базами.

Решение об оформлении паспорта принимается территориальным органом/территориальным подразделением ГМС по результатам идентификации личности и проверки факта принадлежности лица к гражданству Украины (в случае оформления паспорта впервые с применением средств Единого государственного демографического реестра).