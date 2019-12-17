Появятся ли Мариупольская и Северо-Луганская области: Эксперт о реформе децентрализации

Реформа децентрализации в контексте решения вопроса Донбасса несет в себе как риски, так и возможности. Такое мнение высказал политолог Владимир Фесенко, комментируя «Сегодня» критические оценки ряда норм законопроекта, который подал в Верховную Раду президент Владимир Зеленский. В частности, нормы по которым ликвидация и создание областей, определение их территорий (равно как громад и округов), их наименование и переименование относится к полномочиям Верховной Рады, при этом из Конституции убирается исчерпывающий перечень областей, что позволяет создавать области простыми законами.

«Я понимаю, что имеют ввиду критики нынешнего проекта. Например, что Донецкая и Луганская области могут быть разделены. Что отдельной областью станет та часть Луганской области, которая контролируется сегодня Украиной, и отдельной – часть Донецкой. Не знаю, как их там назовут – Мариупольская и Северо-Луганская или как-то еще. А то, что сейчас является ОРДЛО, станет отдельной областью или областями, которым предоставят особый статус. Да, такой вариант возможен. Другое дело, что этот статус не закреплен в Конституции, что уже плюс. Рискнут пойти на это? Не знаю», – говорит политолог.

Но, по его словам, реформа несет еще один интересный нюанс, который почему-то многие выпускают из внимания.

«Изменения в Конституцию перекраивают все административно-территориальное устройство Украины. Рушится нынешнее устройство. Которое существует, в том числе, в ОРДЛО. Районов не будет, будут округа, которые "нарежет" парламент. И это дает Киеву очень серьезные инструменты, которые могут быть использованы исключительно в украинских интересах. К примеру, возможность "перетасовать" местные элиты. Так что это палка о двух концах – мы получаем и определенные риски, и определенные инструменты влияния», – отмечает эксперт.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрирован проект закона о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти). Проект предполагает кардинальную реформу административно-территориального устройства, ликвидацию администраций, создание префектур и т.д.