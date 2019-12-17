ФК «Бенфика»: Факты о сопернике «Шахтера» в Лиге Европы

В 1/16 финала Лиги Европы футбольный клуб «Шахтер» встретится с «Бенфикой». 20 февраля команды сыграют в Харькове, а 27 февраля – в Лиссабоне, сообщает пресс-служба «горняков».

Дуэль двух чемпионов. «Бенфика» – действующий чемпион Португалии. В сезоне-2018/19 клуб обновил национальный рекорд и завоевал золото в 37-й раз в истории, вернув себе титул после прошлогоднего успеха «Порту». Те же гранды ведут борьбу за чемпионство и в этом сезоне. «Бенфика» лидирует, ни разу не сыграв вничью, но потерпев одно поражение от прямого конкурента в августе на своем поле.

В лучшем турнире Европы. В Лиге чемпионов «Бенфика» выступала в группе G с «РБ Лейпциг», «Лионом» и «Зенитом». Лиссабонцы заняли третье место благодаря тому, что в последнем туре взяли реванш у чемпиона России (3:0) после октябрьского поражения в Санкт-Петербурге (1:3). Еще 4 очка «орлы» набрали с «Лионом» (2:1 дома) и «РБ Лейпциг» (2:2 на выезде).

Состав и главный тренер. Лидером команды является Пицци – в 24 матчах у полузащитника 18 голов и 10 результативных передач. А в активе нападающего Винисиуса 15 мячей и 3 ассиста в 20 встречах. По количеству проведенных минут лидируют защитники Рубен Диаш и Гримальдо. Также отдельно отметим талантливого 18-летнего правого защитника Тавареша, который отыграл целиком 5 поединков в этой Лиге чемпионов.

Возглавляет команду 43-летний Бруну Лаже, пришедший на пост главного тренера в январе 2019-го из «Бенфики Б». С момента его назначения «орлы» победили в 31 из 33 матчей национального чемпионата. И буквально на днях клуб подписал новый контракт с Лаже до 2024 года.

Встреча в 2007-м. Жребий уже сводил «Шахтер» с «Бенфикой» в еврокубках. Это случилось на групповом этапе Лиги чемпионов – 2007/08. Во 2-м туре «Шахтер» победил на «Да Луш» 1:0 благодаря точному удару Жадсона в конце первого тайма. А в заключительном туре «Бенфика» увезла 3 очка из Донецка, выиграв со счетом 2:1. Мячи также были забиты до перерыва: на дубль Оскара Кардосо «горняки» ответили голом Кристиано Лукарелли. В обоих поединках принимали участие Андрей Пятов и Дарио Срна.