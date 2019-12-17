Зеленский обсудил с президентом Азербайджана войну на Донбассе

Украина и Азербайджан поддерживают друг друга в вопросах восстановления суверенитета и территориальной целостности двух государств. Как сообщают «Донецкие новости», об этом сегодня, 17 декабря, в ходе брифинга в Баку с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, который транслировали украинские телеканалы, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Важная тема сегодняшней беседы – это обеспечение региональной и национальной безопасности. прежде всего, речь идет о войне на востоке Украины и о Нагорно-Карабахском конфликте», – сказал он.

«Мы неизменно поддерживаем друг друга в вопросах восстановления суверенитета и территориальной целостности наших государств в рамках международно признанных границ. Мы продолжаем совместную работу в этом направлении как в двустороннем формате, так и в рамках работы в международных организаций. Все это подтверждает стратегический характер наших отношений. Наши страны демонстрируют близкие позиции по многим вопросам, как на региональном, так и на глобальном уровнях», – заявил Зеленский.

Также сегодня в Баку состоялось подписание ряда украинско-азербайджанских двусторонних документов.