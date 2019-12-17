В «ЛНР» пенсионер до смерти забил собутыльника топором

В неподконтрольном украинским властям г. Алмазная (Луганская обл.) пожилой мужчина забил своего собутыльника до смерти топором. Об этом сегодня, 17 декабря, сообщает пресс-служба «МВД ЛНР».

«В одном из частных домов г. Алмазная обнаружен труп гражданина 1957 года рождения с телесными повреждениями», – говорится в сообщении.

По подозрению в совершении преступления был задержан мужчина 1952 года рождения.

«Между мужчинами в ходе совместного распития спиртных напитков возник конфликт, который перерос в драку. В результате мужчина 1952 года рождения нанес потерпевшему несколько ударов топором по голове. Подозреваемый дал признательные показания, изъяты вещественные доказательства. Ведется следствие», – заявили в «полиции».