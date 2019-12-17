Проблемы с получением паспорта у жителей неподконтрольного Донбасса: Рекомендации юристов

Люди, проживающие на временно неподконтрольной украинским властям части территории Донбасса, для получения нового украинского паспорта взамен утраченного должны предоставить ряд документов. Для людей, которые проживают на неподконтрольном Донбассе и имеют проблемы с получением нового украинского паспорта взамен утраченного, юристы Норвежского совета по делам беженцев (NRC) подготовили рекомендации.

В частности, в случае отсутствия справки внутренне перемещенного лица, с заявлением о получении паспорта необходимо обращаться в отделение ГМС той области, где лицо было зарегистрировано. Например, если паспорт получен в г. Луганск, и место регистрации было в том же городе, то обращаться нужно в отделение ГМС в Луганской области.

Есть рекомендации и по проведению процедуры установления личности. В случае, если лицо получало паспорт на неподконтрольной правительству Украины территории, и после введения Единого государственного демографического реестра не получало паспорт гражданина Украины для выезда за границу (или другой документ в соответствии с Законом Украины «О едином государственном демографическом реестре», для его идентификации нужны другие документы, которые бы позволили идентифицировать личность.

Перечень таких документов не предусмотрен законодательством, регулирующим получение паспортной документации. Тем не менее, учитывая практику решения подобных дел и с учетом положений статьи 43 Закона Украины «О нотариате», к перечню необходимых документов можно отнести:

водительское удостоверение;

военный билет;

удостоверение о приписке к призывному участку;

пенсионное удостоверение;

студенческий билет;

служебное удостоверение;

удостоверение лица с инвалидностью или участника Второй мировой войны;

удостоверение, выданное по месту работы физического лица (при наличии фото и печати организации, и при условии, что оно выдано легитимными организациями).

Во многих случаях лица, которые потеряли паспорт, не имеют других документов, которые могли бы их идентифицировать. Тогда для идентификации личности необходимо обеспечить наличие свидетелей (как минимум 2-х).

Свидетелями могут быть родственники лица, при условии подтверждения родства, или его соседи. Если свидетели получали паспорт на территории, которая сейчас неподконтрольна правительству Украины, то они также должны пройти процедуру идентификации.

Если невозможно идентифицировать лицо из-за отсутствия сведений о нем в реестрах, отсутствия других документов, по которым можно было бы провести идентификацию, отсутствия свидетелей, принимается решение об отказе в оформлении паспорта. Заявителя информируют о необходимости установления личности по решению суда об установлении факта, имеющего юридическое значение, для выдачи документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины.

При установлении личности необходимо также установить реквизиты утраченного паспорта. Идентификация лица без установления реквизитов не допускается, а решение о его выдаче не принимается. Это связано с требованием признания недействительным предыдущего паспорта как условия для выдачи нового.

Для получения реквизитов территориальные подразделения ГМС осуществляют запросы в имеющиеся реестры, организации, учреждения, но нередки случаи, когда такие запросы не приносят результат. Лицо также может предоставить все имеющиеся у него сведения для установления реквизитов утраченного документа. Это может быть копия паспорта, домовая книга, поквартирная карточка, личный листок по учету кадров, свидетельство о рождении с отметкой о выдаче паспорта, решение суда и т. п.

Консультацию и правовую помощь по вопросам, связанным с восстановлением утраченных паспортных документов, можно получить в центрах правовой помощи Норвежского совета по делам беженцев в городах Северодонецк, Краматорск, Курахово и в Станице Луганской или по телефону «горячей линии»: 0-800-302-007 (бесплатно со стационарных и мобильных телефонов).