Организатор «референдума» в поддержку «ЛНР» получил 7 лет тюрьмы

На Луганщине за организацию «референдума» в поддержку «ЛНР» мужчина заочно осужден к 7 годам тюрьмы. Об этом сегодня, 17 декабря, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

По данным ведомства, Новоайдарский районный суд Луганской области в порядке специального судебного производства признал гражданина Украины виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

«В мае 2014 года указанное лицо участвовало в организации так называемого "референдума" по поддержке "акта о государственной самостоятельности Луганской народной республики" на территории г. Попасная и Попаснянского района. Так, следствием установлено, что обвиняемый организовал незаконное "волеизъявление" и обеспечил проведение псевдореферендума на 11 "избирательных участках"», – говорится в сообщении.

«Поскольку лицо сейчас находится на временно оккупированной территории, исполнение приговора в части его задержания для отбывания наказания поручено ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях», – добавили в прокуратуре.