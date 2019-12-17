Смертельный пожар на Донетчине: В полиции назвали предварительную версию трагедии

Полиция прифронтовой Авдеевки (Донецкая обл.) выясняет причины смертельного пожара в с. Сокол. Об этом сегодня, 17 декабря, сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции Донецкой области.

«Минувшим днем в дежурную часть Авдеевского отделения полиции поступило сообщение от диспетчера ГСЧС о том, что в с. Сокол Ясиноватского района горит частный дом. Во время ликвидации пожара в доме был обнаружен труп 81-летней хозяйки дома. По предварительной версии причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки возле счетчика», – сообщили в полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 «Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности» Уголовного кодекса Украины.