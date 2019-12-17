Повреждена войной: В районе Светлодарска завершают ремонт дороги (Видео)

В Донецкой области завершают ямочный ремонт участка в районе Светлодарска на дороге М-03 Киев – Харьков – Должанский. Об этом сегодня, 17 декабря, на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

По его словам, аварийный ямочный ремонт делают там, где пока невозможно проводить масштабные работы, а дорога в районе Светлодарска именно такая.

«Дорога существенно пострадала во время активной фазы боевых действий, а на отдельных участках до сих пор есть работа для саперов. Но при любых условиях не имеем права забывать о гражданском населении – до конца недели работы по аварийному ямочному ремонту будут завершены, и передвигаться по "подлатанной" дороге станет удобнее и безопаснее», – написал Кириленко.