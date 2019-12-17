На Луганщине по вине пьяных водителей произошли два ДТП (Фото)

В Лисичанске и Северодонецке (Луганская обл.) по вине пьяных водителей за минувшие сутки произошли два ДТП. Об этом сегодня, 17 декабря, сообщает пресс-служба Патрульной полиции Луганской области.

Так, в Лисичанске в 22:30 на ул. Краснодонской патрульные обнаружили автомобиль «ГАЗ-2411», который врезался в столб электроопоры.

«Оказалось, что водитель не справился с управлением и к тому же имеет явные признаки алкогольного опьянения. По требованию пройти осмотр в установленном законом порядке мужчина отказался в присутствии двух свидетелей. Кроме того, выяснилось, что водитель уже второй раз садится за руль в нетрезвом состоянии в течение этого года. По решению суда его лишили права управления транспортными средствами», – говорится в сообщении.

В отношении мужчины патрульные вынесли постановление по ч. 2 ст. 126 КУоАП (управление лицом, не имеющим права управления) и составили протоколы: по ст. 124 КУоАП (нарушение ПДД, повлекшее ДТП), ч.2 ст.130 КУоАП (управление в состоянии опьянения, повторно в течение года).

Еще одно ДТП произошло в 23:30 в Северодонецке на пр-те Химиков. «Патрульные заметили автомобиль ЗАЗ-110206, который двигался с нарушением ПДД. Общаясь с водителем, от него чувствовался стойкий запах алкоголя и присутствовали и другие признаки опьянения. Поэтому, патрульные предложили мужчине пройти освидетельствование на состояние опьянения с помощью алкотеста "Драгер" или в медицинском учреждении», – сообщают в Патрульной полиции Луганщины.

«Водитель согласился пройти осмотр в медицинском учреждении. По заключению врача результат – 0,87 промилле, что превышает допустимую норму. В отношении водителя инспекторы составили административный материал по ч.1 ст. 130 КУоАП (управление в состоянии опьянения). Нарушителя отстранили от управления», – добавили в ведомстве.