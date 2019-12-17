В полиции сообщили подробности смертельного ДТП вблизи Краматорска (Фото)

Полиция устанавливает обстоятельства гибели водителя, который на легковом авто врезался в грузовик вблизи Краматорска. Об этом сегодня, 17 декабря, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Донецкой области.

Как рассказали в полиции, автомобиль «ВАЗ» врезался в грузовой автомобиль с прицепом, стоявший на обочине. ДТП произошло сегодня, в темное время суток, около 6:00, на автодороге между Славянском и Краматорском.

Предварительно установлено, что мужчина за рулем «ВАЗа» из-за сложных погодных условий не заметил на обочине дороги грузовик и совершил столкновение с прицепом. 60-летний водитель легковушки погиб на месте.

Предварительная правовая квалификация события – ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения). Полицейские выясняют все обстоятельства аварии.