Уникальные автомобили: Медики о проекте «200 скорых для Украины»

Спецавтомобиль на базе внедорожника Тойота Лэнд Крузер впечатляет своими возможностями. Об этом сказала Татьяна Богдан, главврач Центра первичной медико-санитарной помощи поселка Черниговка Запорожской области. Местные медики получили такую машину в рамках проекта «200 скорых для Украины» Фонда Рината Ахметова, сообщает пресс-служба Фонда.

Особенно поразило Татьяну Витальевну медицинское оборудование в салоне новой скорой: «В нашем Центре медико-санитарной помощи прежде не было дефибриллятора. Да и в целом машина уникальна по своим характеристикам, по проходимости. Счастлива, что мы попали в проект Фонда Рината Ахметова. У нас работает девять семейных врачей, а автопарк очень старый. Единственная скорая, которая позволяла транспортировать пациентов в лежачем положении, – старая "Газель". Поэтому с нетерпением ждали, когда новый автомобиль приступит к работе».

Как отметила Татьяна Богдан, Черниговский район – это сельская местность, где очень плохие дороги и разрозненная инфраструктура.

«Автомобиль Фонда будет работать в Новополтавской амбулатории, а также обслуживать пациентов из других населенных пунктов. Ведь села разбросаны в радиусе 50 километров. Есть с населением в 1000 человек, а есть 50», – добавила главврач Центра первичной медико-санитарной помощи.

В пресс-службе также отметили, что Фонд Рината Ахметова предлагает врачам рассказать о своей непростой работе. Для этого проводится специальный конкурс. Все, что нужно для участия в нем – опубликовать свой видеоролик или рассказ на личной странице, или странице своего медицинского учреждения, или громады с хештегами #ФондРинатаАхметова и #200скорыхДляУкраины.

Проект «200 скорых для Украины» реализован по инициативе президента Владимира Зеленского и личному решению Учредителя Фонда Рината Ахметова.

«Благодарю Вас за успешную реализацию первого в истории нашей страны благотворительного проекта – передачи 200 современных автомобилей скорой медицинской помощи для медучреждений и объединений территориальных громад. Этот уникальный масштабный социальный проект прошел на высоком профессиональном уровне, с открытым сердцем и искренней душой. Ведь жизнь и здоровье людей – самое ценное. Жизнь и здоровье детей – бесценно», – отметил президент Владимир Зеленский в благодарственном письме, направленном в адрес Фонда Рината Ахметова.

Впервые за 28 лет независимости страны Ринат Ахметов – единственный благотворитель, который передал медикам государственных учреждений здравоохранения такое количество суперсовременных машин «скорой помощи».