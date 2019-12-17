В «ДНР» в комендантский час поймали двух пьяных водителей

В неподконтрольных украинским властям Донецке и Макеевке (Донецкая обл.) ночью, в период действия комендантского часа, выявили двух пьяных водителей. Об этом сегодня, 17 декабря, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

Отмечается, что в Центрально-Городском районе Макеевки «сотрудники ГАИ» остановили внедорожник Hyundai. «При проверке документов выяснилось, что 34-летний местный житель управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, не имея при себе удостоверения водителя соответствующей категории и регистрационного документа на транспортное средство», – говорится в сообщении.

«В Кировском районе Донецка во время действия комендантского часа наряд ДПС остановил автомобиль "ВАЗ 21063", водитель которого находился за рулем с признаками алкогольного опьянения, удостоверения на право управления транспортным средством не получал. При проверке по базам данных было установлено, что дончанин в феврале текущего года привлекался к административной ответственности за аналогичные правонарушения», – заявили в «полиции».

В обоих случаях на водителей составили «административные протоколы», отстранили от управления транспортом, а автомобили доставили на «специальную стоянку».