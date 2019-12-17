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Спасал пешехода и врезался в столб: В Мариуполе произошло ДТП (Фото)

17.12.19 16:24
Пресс-служба Патрульной полиции Донецкой области
Пресс-служба Патрульной полиции Донецкой области

В Мариуполе водитель легкового авто, спасая жизнь пешехода, разбил автомобиль. Об этом сегодня, 17 декабря, сообщает пресс-служба Патрульной полиции Донецкой области.

Как рассказали в полиции, ДТП произошло по пр. Металлургов, где водитель автомобиля Audi, избегая столкновения с пешеходом, выехал за пределы проезжей части и врезался в столб.

Во время удара водитель серьезно не пострадал. Пешеход, по предварительным данным, пожилой мужчина, сбежал с места происшествия.

На месте работали патрульные полицейские.


Ранее сообщалось, что пешеходы-виновники ДТП будут оплачивать ремонт сбившего их авто.

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