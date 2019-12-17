В «ДНР»: Житель Донецка избил топором пожилую мать

В неподконтрольном украинским властям Донецке (Донецкая обл.) задержали 43-летнего местного жителя, который жестоко избил свою пожилую мать. Об этом сегодня, 17 декабря, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

Отмечается, что ЧП произошло в Куйбышевском районе города. В местную больницу с многочисленными травмами головы была доставлена 70-летняя пенсионерка.

«Злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве неприязненных отношений нанес матери множественные удары кулаками обеих рук в область головы и туловища. Фигурант, высказывая угрозы убийством, взял топор и нанес жертве еще несколько ударов по голове», – говорится в сообщении.

«В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 120 УК ДНР (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2-х лет», – заявили в «полиции».