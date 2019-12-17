Больница на Донетчине получила гуманитарную помощь из Латвии (Фото)

Славянская центральная районная больница (г. Славянск, Донецкая обл.) получила гуманитарную помощь из Латвии. Об этом сегодня, 17 декабря, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Как рассказал главный капеллан ВС Латвии Элмарс Плявинш, первый гуманитарный груз приехал в Украину в 2015 году. «За это время нам удалось привезти более 320 т гуманитарного груза. Сейчас медицинское учреждение получило, в частности, два операционных стола, холодильник, электрическую печь для кухни, умывальники, лампы, медицинское оборудование, а также другие необходимые вещи для пациентов», – сообщил он.

По словам главного врача Славянской ЦРБ Александра Биланова, один операционный стол стоит около 800 тыс. грн. Также он отметил чрезвычайную необходимость подобной гуманитарной помощи для больницы. «Наше лечебное учреждение продолжает развиваться. Сейчас у нас развернуто отделение общей хирургии Донецкого мединститута. Это позволяет нам оперировать пациентов из Покровска, Константиновки, Мариуполя, Доброполья и других населенных пунктов. Поэтому помощь от наших коллег из Европы актуальна», – сказал Биланов.

Как отметил кандидат-почетный консул Латвийской республики в Донецкой области Александр Павенко, планируется и в дальнейшем расширять сотрудничество с военными и гражданскими, прежде всего в вопросах социального характера. «Кроме того, вскоре к нам приедут 6 послов из европейских государств для ознакомления с текущей ситуацией в Украине и увеличения помощи для нашей страны», – сообщил Павенко.