На передовой создали духовный центр для военных (Фото)

На передовой создали духовный центр для военных. Об этом сегодня, 17 декабря, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В селе Карловка, что в Донецкой области, по инициативе волонтерского проекта «Тризуб дентал» состоялось открытие церкви Святой Анны, которая должна стать духовным центром для военнослужащих Объединенных сил.

«Приезжая сюда почти ежемесячно, в течение 4-х лет, я всегда вижу много армейцев, которые по несколько часов ждут лечения. Поэтому пришла идея: построить место, где бы они могли отдохнуть и подождать своей очереди. Но, даже при том, что мы сделали этот домик в виде церкви, его главная задача все-таки быть современным и удобным местом ожидания. Так, например, на хорах мы разместили библиотеку. А в будущем будем устраивать здесь еще и лекции, и беседы», – рассказал президент Национального союза стоматологов Украины Мирон Угрин.

Деревянную церковь по старинным технологиям возводил со своими сыновьями Богдан Кашуба. Проект храма разработал украинский архитектор Богдан Гринько. Художник Тарас Зелинский подарил нарисованные маслом на стекле в гуцульском стиле иконы для иконостаса. А его оформление взял на себя скульптор по дереву Владимир Вороняк. Витражи для окон сделаны художником мирового уровня Андреем Бокотеем.

Также для храма по старинным технологиям в Перемышле отлит колокол, а на Буковине изготовлена деревянная черепица из гонта площадью 220 м. Весь храм построен без единого гвоздя.

«Мы вышли на очень простую формулу строительства храма с привлечением неравнодушных граждан. В частности, разделили смету на количество деревянных брусьев. Получилось, что один будет стоить 3 тыс. грн. Поэтому каждый брус в этом храме именной, и имеет соответствующую надпись с именем жертвователя», – объясняет Мирон Угрин.

По замыслу волонтеров, здание должно стать межконфессиональной церковью, где все капелланы, что есть на фронте, будут иметь возможность проводить служения, совершать церковные обряды, а также осуществлять духовное сопровождение и поддержку.

Духовный центр для военнослужащих Объединенных сил будет работать круглосуточно.