В «ДНР» за сутки в ДТП погибли два пешехода

На неподконтрольной украинским властям территории Амвросиевского района Донецкой области в понедельник, 16 декабря, в ДТП погибли два пешехода. Об этом сегодня, 17 декабря, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

Отмечается, что одна из аварий произошла в 18:30 на въезде в Амвросиевку. Водитель автомобиля «ВАЗ-21213» сбил пешехода, который шел по трассе на встречу едущей машине. В результате ДТП от полученных травм 65-летний мужчина скончался на месте аварии.

«В 18:00 вблизи КПП "Успенка" неустановленным автомобилем был совершен наезд на мужчину, который шел по автодороге в попутном направлении. От полученных травм 34-летний макеевчанин скончался на месте происшествия. Водитель автомобиля с места происшествия скрылся», – заявили в «полиции».

«Был установлен автомобиль, причастный к совершению дорожно-транспортного происшествия. 43-летний горловчанин, который оставил место ДТП, был задержан сотрудниками ОГАИ г. Горловка по месту жительства», – утверждают в «МВД ДНР».