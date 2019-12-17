Пенсионный фонд в смартфоне: На Донетчине рассказали о возможностях приложения

Граждане Украины имеют возможность доступа к электронным сервисам Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в удобном формате с мобильных устройств – смартфонов и планшетов благодаря мобильному приложению «Пенсионный фонд». Об этом сегодня, 17 декабря, сообщила начальник Главного управления ПФУ в Донецкой области Наталия Рад на своей странице в Facebook.

Она назвала основные возможности приложения:

для застрахованных лиц – просмотр сведений из Реестра застрахованных лиц (анкетные данные, предоставленная работодателем (страхователем) информация о заработной плате, уплаченные в пользу лица страховые взносы, приобретенный страховой стаж);

для пенсионеров – просмотр сведений из электронного пенсионного дела;

для всех категорий: просмотр состояния обработки обращений в ПФУ, в том числе прикрепленных к обращениям документов; верификация документов, справок, сформированных в личном электронном кабинете; получение и просмотр сообщений от ПФУ.

Загрузить приложение можно по ссылке: https://play.google.com/store/apps/details?id=ua.gov.pfu

Версии мобильного приложения на первом этапе доступны для пользователей смартфонов на базе платформы Android, далее ожидается внедрение для системы IQS.

«Мобильное приложение "Пенсионный фонд" – удобно, доступно, быстро!» – резюмировала Наталия Рад.

Напомним, ПФУ с сентября начал внедрять в тестовом формате новый электронный сервис – мобильное приложение «Пенсионный фонд».

Как сообщалось ранее, с 1 января 2020 года ПФУ сможет предоставлять электронные услуги через мобильное приложение доступа к персональной странице пользователя.