Непогашенная задолженность и долги по алиментам: В каких случаях могут не пропустить через КПВВ

Граждан Украины, которые имеют непогашенную задолженность (в том числе по алиментам) могут не пропустить как через линию разграничения на Донбассе, так и через государственную границу. Об этом сегодня, 17 декабря, сообщает общественная организация «Донбасс-SOS».

«На нашу горячую линию участились звонки от людей, которые сталкиваются с трудностями при возвращении через линию соприкосновения домой на временно оккупированные территории в связи с наличием задолженности», – говорится в сообщении.

Так, правозащитники разъяснили, правомерно ли это.

Согласно п. 17 «Порядка въезда лиц, перемещения товаров на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещения товаров из таких территорий», решение об отказе в предоставлении разрешения физическому лицу принимается координационным центром или координационной группой в случае:

наличия решения суда об ограничении выезда за границу;

наличия доверенности уполномоченных государственных органов, которые предоставляются в соответствии с Порядком предоставления Государственной пограничной службе и выполнения ею поручений уполномоченных государственных органов в отношении лиц, пересекающих государственную границу, утвержденного постановлением Кабинета министров Украины от 17 апреля 2013 года № 280.

Пунктом 19 ч. 3 ст. 18 Закона Украины № 1404-VIII «Об исполнительном производстве» предусмотрено: исполнитель имеет право в случае уклонения должника от выполнения обязательств, возложенных на него решением, обращаться в суд, за установлением временного ограничения в праве выезда должника – физического лица или руководителя должника – юридического лица за пределы Украины до выполнения обязательств по решению или погашения задолженности по решениям о взыскании периодических платежей.

Абзацем 1, 5 ч. 9 ст. 71 Закона предусматривается, что:

при наличии задолженности по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму соответствующих платежей за 4 месяца, государственный исполнитель выносит мотивированное постановление об установлении временного ограничения должника в праве выезда за пределы Украины – до погашения задолженности по уплате алиментов в полном объеме;

если алименты выплачиваются на содержание ребенка с инвалидностью, ребенка, который болеет тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличем, тяжелыми психическими расстройствами, сахарным диабетом I типа (инсулинозависимый), острыми или хроническими заболеваниями почек IV степени, или на содержание ребенка, который получил тяжелые травмы, требует трансплантации органа, требует паллиативной помощи, постановления, указанные в пунктах 1-4 настоящей части, выносятся государственным исполнителем при наличии задолженности по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму соответствующих платежей за 3 месяца.

«Таким образом, если у вас есть непогашенная задолженность (в том числе по алиментам) – учитывайте, что через линию разграничения, как и через государственную границу, вас могут не пропустить», – объясняют юристы.

Также в общественной организации подготовили список полезных ссылок:

Единый реестр должников https://erb.minjust.gov.ua/#/search-debtors Автоматизированная система исполнительного производства (портал Министерства юстиции) https://asvpweb.minjust.gov.ua/#/search-debtors Информацию про судебные решения относительно вас следует искать здесь https://court.gov.ua/fair/ Списки лиц, которых разыскивает МВД https://wanted.mvs.gov.ua/searchperson/ Если вы не уверены, существует ли в отношении вас запрет на выезд – можно обратиться с запросом в Государственную приграничную службу https://dpsu.gov.ua/ua/Zayava-stosovno-mozhlivogo-isnuvannya-vidnosno-osobi-timchasovogo-obmezhennya-na-pravo-viizdu-za-mezhi-Ukraini/

Напомним, в Украине вступил в силу новый «Порядок въезда лиц, перемещения товаров на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещения товаров из таких территорий», но многие люди не знали о новшествах, поскольку не было времени их проинформировать. Ознакомиться с полным списком запрещенных и разрешенных для перевозки через КПВВ личных вещей, товаров, а также их допустимым объемом можно в инфографике здесь.

Правозащитники просили упростить правила пересечения КПВВ на Донбассе, но их в некоторых вопросах еще более ужесточили.