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Домашнее насилие: Более 5 тысяч фактов зафиксировано на Донетчине в 2019 году

17.12.19 23:46

Правоохранители Донецкой области в 2019 году зафиксировали несколько тысяч фактов домашнего насилия. Однако, согласно статистике Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ), более половины таких дел не доходят до реального наказания. Об этом говорится в ответе на информационный запрос, сегодня, 17 декабря, передает «Вільне радіо».

Так, как отмечается, в период с 1 января и до 4 декабря 2019 года больше всего фактов домашнего насилия замечают участковые – 5 252 случая. К ним можно обратиться за помощью напрямую. В еще 265 случаях вызвали полицию по номеру 102.

В суд направлено 265 дел.

Согласно статистике ГПУ, только в ноябре по всей Украине полицейские зарегистрировали 1 тыс. 13 фактов домашнего насилия, и только 662 дела направили в суд. Кроме того, из этих дел в суде еще 383 закрыли. Также отмечается, что почти в половине случаев конфликты в семьях возникают у пьяных людей.

Согласно данным Единого государственного реестра судебных решений (ЕГРСР), бывают случаи, когда в суде подписывают соглашение о примирении.

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