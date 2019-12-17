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Жилищные субсидии: Граждан Украины призывают активнее обращаться за выплатой до конца года

17.12.19 18:15
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко призвал льготников обратиться за субсидией до конца декабря, чтобы получить возмещение за весь отопительный период. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По его словам, во время обращений за субсидией в январе она будет начисляться только с начала года. «Гражданин может сам выбрать способ получения субсидии – наличный или безналичный. Наличное возмещение приходит ему вместе с пенсией или параллельно, а безнал администрируется Ощадбанком и поступает сразу на счет поставщика услуг. Это важно для того, чтобы не образовывалось задолженностей за потребленные коммунальные услуги. Мы минимизировали пакет документов для подачи – это заявление и декларация о доходах, остальные работы по верификации данных проводят чиновники», – сказал Музыченко.

Замминистра отметил, что во время механизма монетизации льгот в реестре льготников были найдены неточности. Если льготнику не начислили помощь, ему необходимо обратиться в органы социальной защиты по месту жительства для уточнения данных о себе и членах семьи. После этого информация в реестре будет откорректирована, а сумма субсидии доначислена с октября месяца.

По данным ведомства, по состоянию на ноябрь этого года состоялась 100% выплата всех субсидий 3 млн хозяйствам – наличных выплат на сумму 3,1 млрд грн и безналичных на сумму 191 млн грн. Средний размер субсидии составил 800 грн на человека и 1 200 грн на семью. Более 50% получателей получают субсидию в размере 25-50%.

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