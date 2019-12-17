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В нарушение линий отвода: Патруль ОБСЕ зафиксировал более 20 «Градов» вблизи Хрустального

17.12.19 17:07
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Согласно информации украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения (СЦКК) на неподконтрольной Украине территории Донбасса незаконные вооруженные формирования (НВФ) продолжают грубо нарушать Минские договоренности. Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил.

«В отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 16 декабря обнародована информация, что на неподконтрольной правительству Украины территории зафиксировано вооружение, которое размещено с нарушением линий отвода», – сказано в сообщении.

Так, 14 декабря вблизи населенного пункта Хрустальный (бывший Красный Луч, 56 км к юго-западу от Луганска) патруль ССМ ОБСЕ зафиксировал 22 единицы реактивных систем залпового огня (БМ-21 «Град», 122 мм).

Украинская сторона СЦКК подчеркивает, что своими действиями НВФ в очередной раз демонстрируют нежелание соблюдать Минские договоренности и откровенно пренебрегают взятыми обязательствами в рамках консультаций Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по отводу тяжелого вооружения по всей линии разграничения сторон.

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