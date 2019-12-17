Ментальная реинтеграция Донбасса – главная цель для объединения страны, – Коляда

Для объединения страны самое главное – это ментальная реинтеграция Донбасса. Об этом заявила министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда на пленарном заседании 74-й Генассамблеи ООН, сообщает пресс-служба ведомства.

«Мы стараемся объединить нашу страну. Главная цель – реинтеграция ментальная, а уже потом – восстановление территорий. В центре внимания – человек, с его проблемами и потребностями», – отметила министр.

Она отметила, что по обе стороны линии разграничения работает 50 гуманитарных международных агентств, за 5 лет было предоставлено помощи на сумму 540 млн долл. Теперь настало время «для постепенного, но решительного перехода от принципов ургентного гуманитарного реагирования к эффективным программам развития».

Коляда рассказала о задачах, которые решает государство для реинтеграции Донбасса. В частности, существенно упрощена процедура пересечения линии разграничения для жителей временно неподконтрольных украинским властям территорий, чтобы облегчить им доступ к административным, образовательным, медицинским услугам. Кроме того, государство формирует новую эффективную программу инвестиционного развития региона, с акцентом на инфраструктурных проектах, которые могут способствовать изменению экономической структуры региона.

По словам Коляды, активизирована и работа по формированию эффективной информационной политики, поскольку именно в информационной среде началась агрессия, а также ведется мониторинг ситуации.

Глава Минветеранов также отметила, что государство работает над программой компенсации за разрушенное жилье и рядом жилищных программ для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).