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В Пенсионном фонде Украины назвали размеры повышения пенсий с 1 декабря (Инфографика)

17.12.19 18:27
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Пенсионный фонд Украины провел перерасчет пенсий с 1 декабря 2019 года в связи с изменением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, согласно закону Украины «О государственном бюджете на 2019 год». Об этом сегодня, 17 декабря, сообщает пресс-служба ПФУ.

Так, размер минимальной пенсии по возрасту повышен с 1 564 грн до 1 638 грн (на 74 грн). Также, было перерассчитано 227 тыс. 700 пенсий военным пенсионерам.

Кроме того, по информации Фонда, перерасчет проведен для 9,4 млн человек, а пенсии повышены для 5,8 млн граждан. Среднее повышение составило 41,25 грн.

Согласно данным ПФУ, повышение пенсий получили:

  • до 100 грн – 5610,6 тыс. человек;
  • от 100 до 300 грн – 145,9 тыс человек;
  • от 300 до 500 грн – 29,3 тыс. человек;
  • от 500 до 700 грн – 7 тыс. человек;
  • более 700 грн – 18 тыс. человек.
Инфографика: пресс-центр ПФУ

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