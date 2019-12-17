В Пенсионном фонде Украины назвали размеры повышения пенсий с 1 декабря (Инфографика)

Пенсионный фонд Украины провел перерасчет пенсий с 1 декабря 2019 года в связи с изменением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, согласно закону Украины «О государственном бюджете на 2019 год». Об этом сегодня, 17 декабря, сообщает пресс-служба ПФУ.

Так, размер минимальной пенсии по возрасту повышен с 1 564 грн до 1 638 грн (на 74 грн). Также, было перерассчитано 227 тыс. 700 пенсий военным пенсионерам.

Кроме того, по информации Фонда, перерасчет проведен для 9,4 млн человек, а пенсии повышены для 5,8 млн граждан. Среднее повышение составило 41,25 грн.

Согласно данным ПФУ, повышение пенсий получили:

до 100 грн – 5610,6 тыс. человек;

от 100 до 300 грн – 145,9 тыс человек;

от 300 до 500 грн – 29,3 тыс. человек;

от 500 до 700 грн – 7 тыс. человек;

более 700 грн – 18 тыс. человек.