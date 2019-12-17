«На Каргилле стоим без движения от начала моста»: Ситуация в пунктах пропуска днем 17 декабря

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации в пунктах пропуска на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 17 декабря, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Сергей: «12:39. На Каргилле стоим без движения от начала моста, льгота больше половины».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

«Администратор»: «12:15. Еленовка. Заезжает по 2 машины. Каждые 15 минут. Пеших мало. А вот льгота стоим с 7 утра. Уже 22-е»;

Denis: «12:53. Еленовка в Украину. До поворота»;

Олег: «13:11. Еленовка в Донецк – сразу на заезд»;

Анна: «13:46. Еленовка – 110 до докучаевского поворота и еще машин 40 дальше. Льготы не видно»;

Виктор: «14:28. Час назад проехал в Еленовке из Новотроицка сразу на БП. В обратном направлении очередь больше 100 машин. За полицией еще в 2 ряда, а это еще 60-70 машин».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Людмила: «13:40. Гнутово в Украину. Очередь от камышей, движение хорошее».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.