Не хотят провоцировать «разогретых» горожан: В Славянске не планируют гуляния в Новогоднюю ночь

В Славянске (Донецкая обл.) в Новогоднюю ночь городские власти не планируют проведение культурно-массовых мероприятий возле главной елки города. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 17 декабря, во время пресс-конференции сообщил городской голова Славянска Вадим Лях.

«Никаких празднований в саму Новогоднюю ночь не будет по одной причине, и уже не раз мы возвращаемся к этой теме. Нужно понимать, что в большинстве случаев это праздник семейный. Люди до часу ночи, как правило, сидят семьями и выходят на площадь только уже после часа ночи. Как правило, в "разогретом" состоянии, и провоцировать их еще какими-то музыкальными, пиротехническими и другими средствами я не вижу надобности», – пояснил Лях.

Мэр также дополнил, что во время работы рождественской ярмарки, которая пройдет на центральной площади, не предполагается торговля алкогольными напитками. Исключением может быть горячий алкогольный напиток на основе вина – глинтвейн. «Никакой продажи алкогольных напитков кроме, по всей видимости, глинтвейна – вечернего напитка, разбавленного вина с компотом – больше пока не предполагается. Если предприниматель в вечернее время начнет торговать глинтвейном и будет на это иметь все разрешения – я в этом не вижу проблемы», – сказал он.