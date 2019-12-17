Покушение на убийство экс-заммэра Донецка: В прокуратуре рассказали об организаторе

В организации покушения на убийство депутата Киевского областного совета, экс-заммэра Донецка Вячеслава Соболева подозревают 25-летнего гражданина России. Об этом сегодня, 17 декабря, сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

По данным ведомства, причастным к организации преступления, в результате которого погиб 3-летний сын депутата, следствие считает 25-летнего уроженца РФ, который привлек в качестве исполнителя 20-летнего бывшего участника АТО, с которым он познакомился в зоне проведения ООС на территории Донецкой области.

«Во время личной встречи, которая состоялась в одном из ТРЦ столицы, мужчина предложил исполнителю совершить убийство депутата за денежное вознаграждение в размере 40 тыс. долл. США, на что последний согласился. Для реализации плана организатор предоставил стрелку информацию о потерпевшем, образе его жизни, адреса проживания, работы и т.д., а также обеспечил его огнестрельным оружием, транспортным средством и профинансировал другие расходы, в том числе аренду гаража для хранения орудия убийства», – говорится в сообщении.

«Свои инструкции по организации преступления мужчина давал исполнителю в мессенджере Telegram, а сам накануне совершения преступления выехал за пределы Украины для обеспечения алиби. В это время исполнитель вместе с лицом, которое он привлек в качестве соучастника, самостоятельно определил место для совершения убийства – площадка у ресторана в центре Киева, где постоянно появлялся потерпевший», – сообщили в прокуратуре.

На основании собранных в ходе следствия доказательств прокуратура города Киева согласовала сообщение о подозрении 25-летнему уроженцу Российской Федерации в организации заказного убийства по ч. 2 ст. 15 п.11,12 ч.2 ст.115 УК Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении его в международный розыск. Работа по установлению заказчика преступления продолжается.

Напомним, 1 декабря в Киеве был обстрелян автомобиль, в салоне которого находилась семья экс-заммэра Донецка и бизнесмена, а ныне – депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева. В результате погиб его 3-летний ребенок. 2 декабря в полиции столицы сообщили, что подозреваемые задержаны. Правоохранители вышли на заказчика покушения. Также озвучены предварительные версии следствия, а задержанным уже вручили подозрения. В полиции также показали найденное орудие преступления. Погибший ребенок оказался крестником певицы Ирины Билык.