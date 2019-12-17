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Делегация представительства ЕС в Украине посетила КПВВ «Станица Луганская» (Фото)

17.12.19 16:46
Фото: пресс-служба Станично-Луганской РГА
Фото: пресс-служба Станично-Луганской РГА

Сегодня, 17 декабря, прифронтовую Станицу Луганскую (Луганская обл.) с рабочим визитом посетила заместитель главы представительства Европейского Союза в Украине Анника Вайдеманн. Об этом сообщает пресс-служба Станично-Луганской районной государственной администрации.

Так, вместе с политическим советником представительства ЕС в Украине Питом Блонде, координатором программы поддержки на востоке Украины представительства ЕС в Украине Станиславом Топольницким и председателем Станично-Луганской РГА Юрием Золкиным она посетила контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская». Анника Вайдеманн ознакомилась с работой КПВВ, условиями пересечения и осмотрела недавно отстроенный мост через реку Северский Донец.

Как уточняется, в ходе встречи Юрий Золкин ознакомил делегацию с социально-экономическим положением как Станицы Луганской, так и всего района.

Фото: пресс-служба Станично-Луганской РГА

Также делегацию ознакомили с работой на КПВВ гуманитарной миссии «Пролиска», благотворительного фонда «Право на защиту» («Право на захист»), которые оказывают правовую помощь, обеспечивают социальное сопровождение, организуют работу электрокаров.

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