Прятки на Донбассе: В Киеве открылась выставка о жизни детей в зоне боевых действий (Фото)

В Киеве открылась выставка, посвященная судьбам украинских детей, которые живут в зоне боевых действий на Донбассе. Экспозиция под названием «Прятки» («Хованки») представлена в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне.

Для большинства героев выставки прятки уже давно перестали быть детской игрой. Это единственно возможный способ выжить под постоянными обстрелами.

Переселенка из Луганска Ирина Бочарова переехала из родного города с началом войны на Донбассе с мужем и тремя дочерями. Ее супруг Роман пошел воевать добровольцем, чтобы освободить свой город, но в 2016 году он погиб. «Были вопросы – когда мы будем возвращаться. Младшая постоянно плакала, хотела домой в кроватку, просилась к папе, а папа на тот момент уже был в Днепропетровске, где пошел в отряд "Днепр-1". Эмоциональное состояние детей, конечно, было тяжелое. Они хотели домой», – вспоминает Ирина.

На выставку «Прятки» семья Бочаровых привезла собственные экспонаты, среди которых вещи, которые дети Ирины смогли забрать из уже разрушенного дома в Луганске: мягкие игрушки, плед и семейные фотографии.

Фото: скриншот видео ТК «UATV»

Все экспонаты выставки рассказывают об ужасах, которые приходится переживать детям в зоне боевых действий. «Соединить спокойствие и тревогу – это главная концепция этой выставки. С одной стороны – тут множество вещей покрашены в разные цвета – яркая картинка, но с другой – тут есть и много серого – "серая зона": взорвавшиеся снаряды. Мы собрали множество вещей детей, которые там живут. Посетители чувствуют эту боль», – рассказал соорганизатор выставки Антон Логов.

По данным Мониторинговой миссии ООН, с начала боевых действий на Донбассе погибли 147 детей, еще более 300 получили ранения. Свыше 240 тыс. детей и учителей в школах, расположенных вдоль линии разграничения, регулярно попадают под обстрелы.

«Прятки, как необходимый способ выживания, для них становятся обычным, поэтому мы построили такой дом. Это образ защищенного пространства для ребенка. В тревожной ситуации люди пытаются отыскать комфортное для себя место», – отметила куратор выставки Олеся Собкович.

Фото: скриншот видео ТК «UATV»

В ближайшие полгода выставка «Прятки» будет открыта для всех желающих в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UATV»