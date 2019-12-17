«Манчестер Сити» готовит трансфер еще одного игрока «Шахтера»

Состав чемпионов Англии, ФК «Манчестер Сити», в скором времени может пополниться еще одним украинским футболистом. Напомним, сейчас там выступает Александр Зинченко. Появилась информация, что скауты «Манчестер Сити» серьезно следят за защитником «Шахтера» Николаем Матвиенко. Об этом пишет «Сегодня».

Сообщается, что информацию об интересе английского гранда к 23-летнему футболисту опубликовал личный пресс-атташе главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко, его друг детства Николай Васильков. В свою очередь, ему это сообщили журналисты из манчестерского издания.

Матвиенко – уроженец крымского города Саки. С 2015 года числится в «Шахтере», но отдавался в аренду в «Карпаты» и «Ворсклу». За сборную Украины сыграл уже 26 матчей, мячей пока что не забивал.