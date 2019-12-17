Трех пленных воинов ВСУ в Донецкой колонии показали по российскому ТВ

На телеканале «Россия 1» показали сюжет из неподконтрольного украинской власти Донецка, где в местной колонии удерживаются пленные воины ВСУ.

«Украинские военные в донецкой колонии. Один из них попал в плен во время боев под Дебальцево. Таких пленных в ДНР несколько десятков, их внесли в список на обмен, если он состоится», – говорится в сюжете.

В нем упоминается только одно имя пленного украинского защитника – командира танка Богдана Пантюшенко, с оговоркой, что в 2014 году его подбили на окраине Донецка. «Как попасть от стен на волю, где нет стен, я даже не представляю, как это. Хочется просто выйти за забор и потрогать травку...», – говорит в сюжете Богдан.

Российские журналисты также отметили, что пленные воины ВСУ якобы от родных получают посылки, вся одежда у них домашняя.

При этом издание «Громадське» уточнило, что два других пленных украинских военнослужащих служили в 3-м полку спецназначения. Это старшина Сергей Глондар и младший сержант Александр Кориньков, которые попали в плен 16 февраля 2015 года, когда выполняли боевую задачу в районе Дебальцево (Донецкая обл.). Военные сопровождали колонну и должны были вывезти раненых из Дебальцево, однако их отряд попал в засаду. Тогда несколько военных погибли, несколько – получили ранения, других взяли в плен. Известно, что их удерживали в Макеевской колонии.

Напомним, что Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе определится с формулой обмена пленными по итогам заседания в Минске 18 декабря.