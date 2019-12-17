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Отвечала за исполнение приговоров украинским пленным: Юристу «верховного суда ДНР» сообщено о подозрении

17.12.19 17:42
Фото: пресс-служба СБУ
Фото: пресс-служба СБУ

Следователи Службы безопасности Украины (СБУ) осуществили сообщение о подозрении в содействии деятельности террористической организации бывшей работнице «верховного суда ДНР». Об этом сегодня, 17 декабря, сообщает пресс-служба СБУ на своей странице в Facebook.

«В течение трех лет злоумышленница работала в так называемом судебном департаменте квазиформирования, где отвечала за исполнение приговоров украинским пленным. Затем она вместе с мужем перебралась в Киев. Но выяснилось, что криминал является их семейной традицией. Сейчас муж пособницы террористов находится под стражей за рейдерство», – говорится в сообщении.

Как уточняется, юрист успела убежать и сейчас скрывается от уголовной ответственности на временно неподконтрольной украинской власти территории Донбасса. «За преступления против Украины юристу фейкового суда придется отвечать перед судом настоящим», – отмечается в сообщении.

Женщине грозит 15 лет за решеткой.

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