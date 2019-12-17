Пограничники рассказали, что нужно для безопасного пересечения КПВВ на Донбассе

Для безопасного пересечения контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе достаточно следовать за знаками и знакомиться с информацией об изменениях в законодательстве на стендах. Об этом сегодня, 17 декабря, сообщает пресс-служба Донецкого погранотряда.

Так, на КПВВ «Гнутово» и «Новотроицкое» установлены новые яркие дорожные знаки, чтобы граждане, следующие через линию разграничения за рулем и в пешем порядке, понимали технологию перемещения по территории контрольного пункта. «Чтобы не нарушать правил – достаточно быть внимательными», – отмечается в сообщении.

Дорожные знаки располагаются от начала КПВВ до выезда из него и определяют направления движения в зависимости от типа транспортного средства и даже для пешеходов.

Пограничники призывают граждан ознакомиться с имеющейся на КПВВ в районе проведения ООС информацией.

Фото: пресс-служба Донецкого погранотряда

Как сообщалось ранее, также на стендах, расположенных на КПВВ, путешествующим доведена информация об изменениях в законодательстве, регламентированные, в частности постановлением № 815, которым утвержден «Порядок въезда лиц, перемещения товаров на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещения товаров из таких территорий».